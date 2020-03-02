Kartal'da bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
Kartal'da bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
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