Bugünkü
Takvim

Son dakika: 'da fabrika ı! Ekipler sevk edildi

Son dakika haberine göre 'da bulunan bir fabrikada çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor.

  • Yaşam
  • 02.03.2020 14:16
  •  - 
  • Son Güncelleme: 02.03.2020 14:18
ABONE OL
Kartal'da fabrika yangını! Ekipler sevk edildi

'da bulunan bir fabrikada çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Son dakika: Kartal'da fabrika yangını! Ekipler sevk edildi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri