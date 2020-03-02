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: 'da özel halk ü alev alev yandı

haberine göre 'da özel bir halk ünde çıkan korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. 10 yolcu ise kısa sürede tahliye edildi.

  • Yaşam
  • 02.03.2020 08:44
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 08:44
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Halk otobüsünde korku dolu anlar! Alev alev yandı
Alınan bilgiye göre, olay merkez Osmangazi İlçesi İnönü Caddesi'nde sabah 07.30 sıralarında meydana geldi. Heykel Küçükbalıklı hattında çalışan özel halk ü bilinmeyen bir sebeple motor kısmından yanmaya başladı.



Sürücü yolcuları hemen tahliye ederek muhtemel bir facianın önüne geçerken olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Otobüs alev topuna dönerken, çevredeki bir işyerine de kısmen zarar verdi.



Büyükşehir itfaiye ekipleri yangını 10 dakika içinde kontrol altına alırken, geriye demir yığınları kaldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatırken, polisler de sürücünün ifadesini aldılar.



Soruşturma sürüyor.

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