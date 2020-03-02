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| den 2 bölgeye son dakika uyarısı! ?

Son dakika tahminleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Meteorolojiden yayınlanan tahminlere göre Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi dik olan yamaçlarda çığ düşme tehlikesi olduğu bildirildi. Ayrıca haftanın ortasından itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının yeniden düşeceği ve yurdun yağışlı hava etkisi altında kalacağı açıklandı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de ? İşte 2 Mart 2020 Türkiye geneli hava durumu tahminleri...

  • Yaşam
  • 02.03.2020 08:10
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 08:15
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ağrı çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şırnak çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ile İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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