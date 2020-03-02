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'da hareketli gece! Polis ekipleri çalışma başlattı

'da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmalar 4 kişiyi yaraladı. Polis ekipleri kavga sonrası olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

  • Yaşam
  • 02.03.2020 07:28
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 07:28
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Karaman'da hareketli gece! Polis ekipleri çalışma başlattı

'da çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı.

Piri Reis Mahallesi Şehit Erdal Şen Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Adem Eren Özgan (27), Emre Kış (29), Bayram Özkaya (28) ve Sebahattin Güldeste (22) av tüfeğinden çıkan saçmalarla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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