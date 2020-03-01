Gizli mesajları okuyan cezalandırılır

■ Arkadaşım telefonumu alıp mesaj ve maillerimi okumuş. Şikayetçi olmak istiyorum. Mümkün mü?
Türk Ceza Kanunu'nun 132. Maddesi'nce haberleşmenin gizliliği temeline göre suç işleyen arkadaşınıza dava açmanız mümkündür. 1 yıldan 3 yıla kadar da hapis ya da adli para cezası ile yargılanması mümkün. Gizlilik ihlali, haberleşmenin içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza 1 kat artırılır. Kişi kaydettiği bu içerikleri hukuka aykırı olarak ifşa ederse, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hatta öyle ki, sizin bizzat o arkadaşınızla yapmış olduğunuz yazışmaları dahi sizin rızanız olmadan alenen ifşa edemez. Bu durumda da ceza alır.
KİMLİK KAYBEDEN 199'U ARASIN
■ Çipli kimliğimi kaybettim. Başıma iş açılır mı?
Kayıp ya da çalıntı kart sonrasında yaşanan olumsuzluklar yeni çipli kimliklerle azalıyor. Kayıp çalıntı kart sonrasında yapılması gereken ALO 199 çağrı merkezini aramak ve kayıp bilgisini sunmak, ayrıca nüfus müdürlüğüne başvurmaktır. Kayıp/ çalıntı kart sonrasında yeni kimlik çıkartmak için muhtarlıktan nüfus cüzdanı talep etme formu çıkarılır. Bir önceki işlemde sunduğunuz evraklar yeniden sunulur. Fotoğraf, form ile nüfus müdürlüğüne müracaat edip işlemleri tamamlayabilirsiniz.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
Türk Ceza Kanunu'nun 132. Maddesi'nce haberleşmenin gizliliği temeline göre suç işleyen arkadaşınıza dava açmanız mümkündür. 1 yıldan 3 yıla kadar da hapis ya da adli para cezası ile yargılanması mümkün. Gizlilik ihlali, haberleşmenin içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza 1 kat artırılır. Kişi kaydettiği bu içerikleri hukuka aykırı olarak ifşa ederse, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hatta öyle ki, sizin bizzat o arkadaşınızla yapmış olduğunuz yazışmaları dahi sizin rızanız olmadan alenen ifşa edemez. Bu durumda da ceza alır.
KİMLİK KAYBEDEN 199'U ARASIN
■ Çipli kimliğimi kaybettim. Başıma iş açılır mı?
Kayıp ya da çalıntı kart sonrasında yaşanan olumsuzluklar yeni çipli kimliklerle azalıyor. Kayıp çalıntı kart sonrasında yapılması gereken ALO 199 çağrı merkezini aramak ve kayıp bilgisini sunmak, ayrıca nüfus müdürlüğüne başvurmaktır. Kayıp/ çalıntı kart sonrasında yeni kimlik çıkartmak için muhtarlıktan nüfus cüzdanı talep etme formu çıkarılır. Bir önceki işlemde sunduğunuz evraklar yeniden sunulur. Fotoğraf, form ile nüfus müdürlüğüne müracaat edip işlemleri tamamlayabilirsiniz.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
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