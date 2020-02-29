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Son dakika: 'de vapur seferleri iptal edildi

Son dakika haberine göre 'de olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. Açıklamada hariç tüm seferlerin 08.45 itibarıyla geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.

  • Yaşam
  • 29.02.2020 08:56
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  • Son Güncelleme: 29.02.2020 08:56
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Deniz ulaşımına hava engeli!

Denizcilik AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle hariç tüm seferlerin 08.45 itibarıyla geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.

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