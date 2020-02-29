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: 'da akılalmaz ! Rögar kapağı e saplandı: 1 yaralı

haberi... 'da yerinden çıkan rögar kapağının e saplanması sonucu, bir kişi yaralandı. Metrobüs hattında kısa süreli aksayan seferler, hasar oluşan aracın çekilmesiyle normale döndü.

  • Yaşam
  • 29.02.2020 10:18
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  • Son Güncelleme: 29.02.2020 10:22
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Rögar kapağı metrobüse saplandı

Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yaptığı sırada Cihangir-Üniversite Mahallesi durağına yaklaşan e, üzerinden geçtiği rögar kapağı saplandı.

Kapağın metrobüsün arka bölümünden zemini delerek içeri girmesi nedeniyle araçtaki Türkmenistan uyruklu Timur Babakulliyev (31) hafif yaralandı.

Yaralı yolcu, kaldırıldığı Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Metrobüs hattında kısa süreli aksayan seferler, hasar oluşan aracın çekilmesiyle normale döndü.

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