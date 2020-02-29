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'de yiyecek bulmakta zorlanan sürüsü ilçeye indi

'de, kış aylarında yüksek kesimlerde yiyecek bulmakta zorlanan sürüsü, Çemişgezek ilçe merkezinden geçen kıyısına indi. Sürü, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, sarp kayalıklar ile uçurum kıyılarına çıkan dağ keçilerini, bir muhabir görüntüledi.

  • Yaşam
  • 29.02.2020 08:25
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  • Son Güncelleme: 29.02.2020 08:29
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Aç kalınca ilçeye indiler!
Ağır kış şartlarının yaşandığı kentte, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 2 metreyi aştı. Bu da yaban hayvanların yiyecek bulmakta zorlanmasına neden oldu. Koruma altında oldukları için avlanmaları yasak olan dağ keçileri de yiyecek bulamayınca vadilerin alt kesimlerine kadar inip, kar olmayan bölgelerde yiyecek aramaya başladı.



Çemişgezek ilçesinde, yaklaşık 100 , Tepebaşı Mahallesi'ne inip, kenarında beslendi. Dağ keçisi sürüsünü vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi.



MEŞE AĞAÇLARINA ÇIKARAK BESLENİYORLAR
ile Ovacık ilçesi arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı içinde yaşayan çok sayıda dağ keçisi de vadinin kar olmayan alt kısımlarına kadar indi.



Bazı dağ keçileri büyük meşe ağaçlarının en üst dallarına kadar tırmandı. Beslenmelerini tamamlayan dağ keçileri bölgedeki yırtıcı hayvanlardan korunmak için en sarp alanlara çekiliyor.



Uçurum kenarlarında dolaşan dağ keçilerini DHA muhabiri görüntüledi.

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