Akşam saatlerinden itibaren on binlerce kişi Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Sayısal Loto oyununun çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 240 bin 942 liralık ikramiye devretti. Bayilerden loto oynayanların heyecanla beklediği 26 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat 21.15'te duyuruldu. İşte haftanın sonuçları

29 ŞUBAT SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

1 - 7 - 11 - 24 - 26 - 33