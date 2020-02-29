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29 Şubat belirlendi! Devreden ikramiye tutarı 1 milyon 240.942 lira

Bugün bayilerden loto oynayanlar 29 Şubat nı öğrenmek istiyor. Geçen hafta çarşamba günü yapılan çekilişlerin ardından Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 77 kişi 6 bin 477 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 108 kişi 91 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 78 bin 334 kişi de 12 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı. Peki, bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandı? İşte na göre kazanan numaralar listesi

  • Yaşam
  • 29.02.2020 21:12
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  • Son Güncelleme: 29.02.2020 21:18
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29 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları belirlendi!

Akşam saatlerinden itibaren on binlerce kişi Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Sayısal Loto oyununun çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 240 bin 942 liralık ikramiye devretti. Bayilerden loto oynayanların heyecanla beklediği 26 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat 21.15'te duyuruldu. İşte haftanın sonuçları

29 ŞUBAT SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

1 - 7 - 11 - 24 - 26 - 33

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