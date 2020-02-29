Milli Piyango bileti alan on binlerce kişi akşam saatlerinden itibaren sonuçları öğrenmek istiyor. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişler her ayın 9'u, 19'u ve 29'unda gerçekleştiriliyor. 29 Şubat Cumartesi tarihli Milli Piyango çekilişleri bugün kurum tarafından noter huzurunda yapıldı. MPİ tarafından 29 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları tam liste olarak duyuruldu. İşte MPİ bilet sorgulama işlemi ve tam liste
29 ŞUBAT MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA
3000000 TL ikramiye kazanan numaralar
242997
100000 TL ikramiye kazanan numaralar
269808
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
028936 079221 131008 181920 229957 244146
276435 362239 366714 372221 377547 420086
436870 482101 499875 500452 505299 519231
596354 599335
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