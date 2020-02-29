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29 Şubat sonuçları açıklandı! İşte MPİ sıralı tam liste ve bilet sorgulama ekranı

29 Şubat sonuçları, bayilerden bilet alanlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. 29 Şubat Cumartesi tarihli çekilişler saat 18.00'de Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlandı. Noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından 29 Şubat duyuruldu. İşte 29 Şubat MPİ sıralı tam liste ve bilet sorgulama ekranı

  • Yaşam
  • 29.02.2020 20:44
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  • Son Güncelleme: 29.02.2020 20:45
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29 Şubat Milli Piyango sonuçları açıklandı!

Milli Piyango bileti alan on binlerce kişi akşam saatlerinden itibaren sonuçları öğrenmek istiyor. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişler her ayın 9'u, 19'u ve 29'unda gerçekleştiriliyor. 29 Şubat Cumartesi tarihli Milli Piyango çekilişleri bugün kurum tarafından noter huzurunda yapıldı. MPİ tarafından 29 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları tam liste olarak duyuruldu. İşte MPİ bilet sorgulama işlemi ve tam liste

29 ŞUBAT MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

242997

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

269808

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

028936 079221 131008 181920 229957 244146
276435 362239 366714 372221 377547 420086
436870 482101 499875 500452 505299 519231
596354 599335

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