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bazı seferlerini iptal etti!

etkisi altına alan elverişsiz hava şartları deniz ulaşımında aksamalara neden olmaya devam ediyor. Hava muhalefeti dolayısıyla () bazı seferlerinin iptal olduğunu açıkladı.

  • Yaşam
  • 28.02.2020 09:10
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 09:10
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