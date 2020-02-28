Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları deniz ulaşımında aksamalara neden olmaya devam ediyor. Hava muhalefeti dolayısıyla İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferlerinin iptal olduğunu açıkladı.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) iptal ettiği seferler: 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08:00 Bursa- Büyükçekmece
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