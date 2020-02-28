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Son dakika: Tuzla açıklarındaki sında tüm mürettebat kurtarıldı

Son dakika haberi... 'un Tuzla ilçesi açıklarında etkili olan lodos nedeniyle sı meydana geldi. Kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken denizde korku dolu dakikalar yaşandı.

  • Yaşam
  • 28.02.2020 07:28
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 07:28
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Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, akşam geç saatlerde "Clavigo" ile "Dede" isimli iki Tuzla açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.

Gemilerde hasara yol açan da, tüm mürettebatın kurtarıldığı öğrenildi.

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