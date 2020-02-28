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tahminleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yayınlanan tahminlerde Türkiye'nin kuzey kesimlerinde hava sıcaklıklarının 5 dereceye kadar azalacağı bildirilirken, yarın Türkiye genelinde havanın yağışlı olacağı bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl? İşte son dakika hava durumu tahminleri...

  • Yaşam
  • 28.02.2020 10:25
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 10:28
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra Erzurum ve Muş çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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