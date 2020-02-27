‘Yaşamaz’ denilen kızıyla 5 ülke, 30’dan fazla şehir gezdi

'Yaşamaz' denilen genç kız, annesiyle 5 ülke gezdi, 21 yaşında hayatını kaybetti. Kocaeli'de Birdane Doğrukol ve eşi Melih Doğrukol, 1999'da kızıları Melis Eylül'ü kucaklarına aldı.







Çift, beyin anomalisi tanısı konulan kızlarını tedavi ettirmek için 2005'te ABD'ye yerleşti.







Anne Doğrukol, kızıyla beraber seyahatlere çıktı. 5 ülke ve 30'dan fazla şehirde seyahat eden Melis Eylül, 3 Şubat tarihinde yaşamını yitirdi. Memleketinde toprağa verildi.







Anne Birdane Doğrukol, kızı Melis'in mutlu bir şekilde hayata veda ettiğini söyledi.