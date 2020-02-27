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‘Yaşamaz’ denilen kızıyla 5 ülke, 30’dan fazla şehir gezdi

, beyin anomalisiyle dünyaya gelen kızı için ‘Yaşamaz’ denilmesine rağmen mücadelesinden vazgeçmedi. İkili, 5 ülke, 30’dan fazla şehir gezdi...

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Kızı Birdane

'Yaşamaz' denilen genç kız, annesiyle 5 ülke gezdi, 21 yaşında hayatını kaybetti. 'de Birdane Doğrukol ve eşi Melih Doğrukol, 1999'da kızıları 'ü kucaklarına aldı.



Çift, beyin anomalisi tanısı konulan kızlarını tedavi ettirmek için 2005'te ABD'ye yerleşti.



Anne Doğrukol, kızıyla beraber seyahatlere çıktı. 5 ülke ve 30'dan fazla şehirde seyahat eden Melis Eylül, 3 Şubat tarihinde yaşamını yitirdi. Memleketinde toprağa verildi.



Anne , kızı Melis'in mutlu bir şekilde hayata veda ettiğini söyledi.

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