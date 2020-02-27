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Son dakika: 'de feribot karaya oturdu

Son dakika haberine göre 'de etkili olan nedeniyle içerisinde çok sayıda yolcu ve araç bulunan bir feribot karaya oturdu. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait hızlı kurtarma botu sevk edildi.

  • Yaşam
  • 27.02.2020 13:45
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 13:47
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Çanakkale'de feribot karaya oturdu

Boğazı'nda etkili olan lodos sı nedeniyle bir feribot, iskeleden ayrıldıktan kısa süre sonra kum birikintisinin bulunduğu yerde karaya oturdu. Feribot için bölgeye kurtarma botu sevk edildi.

Özel bir şirkete ait olan yolcu ve araç taşımacılığı yapan 'Aydın Kaptan-2' isimli feribot, Gelibolu'ya gitmek üzere saat 12.00'de Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesi iskelesinden hareket etti.

Bölgede şiddetli lodos nedeniyle feribot sürüklenip iskelenin yaklaşık 10 metre açığında bulunan ve deniz içerisinde 'topuk' diye tabir edilen kum birikintisinin oluştuğu bölgede karaya oturdu. İçerisinde araçlar ve yolcuların bulunduğu feribotun yanına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait hızlı kurtarma botu sevk edildi.

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