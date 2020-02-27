

İstanbul Pendik'te metro istasyonu çıkışında akıllara zarar bir olay yaşandı. Çevredekilere aldırış etmeden merdivenlerden çıkarken önünde yürüyen genç kıza bakarak kendini tatmin eden sapık, kameralara yakalandı.





GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ ANLAYINCA KAÇTI

Görüntülendiğini anlayınca paniğe kapılan kimliği belirsiz kişi, merdivenlerden aşağı doğru kaçmaya başladı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler sonrası vatandaşlar emniyet görevlilerinden bu kişiyi bulmasını istedi.





GÖZALTINA ALINDI

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Şubat'ta saat 09.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki metro istasyonu çıkışında H.Y'ye (18) cinsel saldırıda bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.







Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüphelinin kimliğini tespit etti. Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Muzaffer D'yi (38) Kartal'da yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.