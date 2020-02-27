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Son dakika: Pendik nda mastürbasyon yapan sapık kamerada!

Son dakika haberi... metro çıkışından mide bulandıran cinsel taciz görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yüzü belli olan sapık, gizlice yanaştığı genç kızın arkasında mastürbasyon yaparak cinsel tacizde bulunuyor. Genç kızın durumu fark etmesinin ardından sapık, ters yönde kaçıyor. Görüntülerin ardından olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kısa sürede sapığı yakalandı.

  • Yaşam
  • 27.02.2020 14:20
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 14:28
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'te çıkışında akıllara zarar bir olay yaşandı. Çevredekilere aldırış etmeden merdivenlerden çıkarken önünde yürüyen genç kıza bakarak kendini tatmin eden sapık, kameralara yakalandı.

GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ ANLAYINCA KAÇTI
Görüntülendiğini anlayınca paniğe kapılan kimliği belirsiz kişi, merdivenlerden aşağı doğru kaçmaya başladı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler sonrası vatandaşlar emniyet görevlilerinden bu kişiyi bulmasını istedi.

GÖZALTINA ALINDI
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Şubat'ta saat 09.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki metro istasyonu çıkışında H.Y'ye (18) cinsel saldırıda bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüphelinin kimliğini tespit etti. Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Muzaffer D'yi (38) 'da yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.

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