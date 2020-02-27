Sayısal Loto 1.2 milyon devretti... 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 240 bin 942 lira cumartesi gününe devretti. 5 bilenler 6.447, 4 bilenler 91 lira, 3 bilenler ise 12 lira 65 kuruş alacak. 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 240 bin 942 lira cumartesi gününe devretti. 5 bilenler 6.447, 4 bilenler 91 lira, 3 bilenler ise 12 lira 65 kuruş alacak. 3,12,15,28,29,38
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