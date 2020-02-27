Kobra takibi

Muğla'da, jandarma, 71 adet cam tüp içerisinde değeri 2 milyon lira olan kobra yılanı zehri ele geçirdi. Kavaklıdere Salkım Mahallesi Muhtarı Hasan Öztekin'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. 4'ü tutuklandı. Muhtar, serbest bırakıldı.
Zanlıların üzerinde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Zanlıların üzerinde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
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