Kobra takibi

uğla'da

, jandarma, 71 adet cam tüp içerisinde değeri 2 milyon lira olan kobra yılanı zehri ele geçirdi. Kavaklıdere Salkım Mahallesi Muhtarı Hasan Öztekin'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. 4'ü tutuklandı. Muhtar, serbest bırakıldı.Zanlıların üzerinde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.