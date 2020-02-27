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'da paniği! Açıklama geldi

Son dakika haberine göre 'da İranlı bir kişinin yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alındığı açıklanırken, Valilikten yapılan açıklamada şahsın ilk belirlemelere göre taşıdığına dair bir emareye rastlanmadığı kaydedildi.

  • Yaşam
  • 27.02.2020 17:13
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 17:13
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Erzincan'da koronavirüs paniği! Açıklama geldi

'da İranlı bir kişinin, yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Refahiye Devlet Hastanesine yüksek ateş şikayetiyle başvuran İran vatandaşı tır şoförü 33 yaşındaki A D'nin, Türkiye'ye 20 Şubat'ta giriş yaptığının tespit edildiği aktarıldı.

A.D'nin Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği belirtilen açıklamada, gerekli tetkiklerin sonucu çıkıncaya kadar izole edilmiş odada muhafaza edilen hastanın, ilk belirlemelere göre taşıdığına dair bir emareye rastlanmadığı kaydedildi.

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