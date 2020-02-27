Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği ve İslam alemi için son derece önemli olan Regaip Kandili bu gece ihya ediliyor. Mübarek Regaip Kandili'ni milyonlarca vatandaş ibadet ve dualarla geçiriyor. Bu mübarek gecede ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar Regaip Kandili duaları, sureleri, tesbihleri hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. Regaip Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. İşte kandil gecesi yapılması gereken ibadetler

REGAİP KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER NELERDİR?

Müslüman alemi için rahmet, bağışlanma ve bereket ayları olarak kabul edilen mübarek üç aylara girmiş bulunmaktayız. Yılın ilk kandili ise 27 Şubat Perşembe günü Regaip Kandili olarak idrak edilecek. Bol bol ibadet etmek isteyen Müslümanlar Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler neler? Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri hangileri? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler...

300 Salavat-ı şerife,

101 Fatiha-i şerife,

101 İhlas'ı şerif,

101 Kadir suresi.

SALAVAT-I ŞERİF NASIL GETİRİLİR?

Salât ve selam kelimelerinden oluşan "salât-u selam" terkibi, Hz. Peygamber için okunan ve Allah'ın rahmet ve selamının onun üzerine olması dileğini ifade eden dualara denir. Hz. Peygambere en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.

"Allahümme salli alâ Muhammed"

"Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed"

"Sallallahü aleyhi ve sellem"

"Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah"

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