Bugünkü
Takvim

27 Şubat belirlendi! 2. kez devreden ikramiye tutarı 4 milyon 478 bin 648 lira

23 Ocak , günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. 20 Şubat tarihinde yapılan Süper Loto çekilişlerinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 478 bin 648 liralık ikramiye ikinci kez devretti. Büyük ikramiyenin bugüne devretmesinin ardından bayilerden loto oynayanlar sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Geçen haftaki çekilişlerde kazandıran numaralar 16, 24, 25, 30, 39 ve 42 olarak duyurulmuştu. Peki, bu hafta Süper Loto'da hangi numaralar kazandı? İşte haftanın kazanan numaraları

  • Yaşam
  • 27.02.2020 21:17
  •  - 
  • Son Güncelleme: 27.02.2020 21:29
ABONE OL
27 Şubat Süper Loto sonuçları belirlendi! 2. kez devreden ikramiye tutarı 4 milyon 478 bin 648 lira

Bugün bayilerden loto oynayan on binlerce kişi 23 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Süper Loto oyununun geçen hafta yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 478 bin 648,39 liralık ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre geçen haftaki çekilişte 5 bilen 46 kişi 11 bin 758,50'şer lira, 4 bilen 3 bin 134 kişi 187,40'ar lira, 3 bilen 65 bin 986 kişi 15'er lira ikramiye kazandı. Peki, 27 Şubat Süper Loto sonuçlarına göre hangi numaralar kazandı? İşte o şanslı numaralar

27 ŞUBAT SÜPER LOTO SONUÇLARI

15 - 18 - 29 - 32 - 41 - 42

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam 27 Şubat Süper Loto sonuçları belirlendi! 2. kez devreden ikramiye tutarı 4 milyon 478 bin 648 lira
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri