27 Şubat Süper Loto sonuçları belirlendi! 2. kez devreden ikramiye tutarı 4 milyon 478 bin 648 lira

Bugün bayilerden loto oynayan on binlerce kişi 23 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Süper Loto oyununun geçen hafta yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 478 bin 648,39 liralık ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre geçen haftaki çekilişte 5 bilen 46 kişi 11 bin 758,50'şer lira, 4 bilen 3 bin 134 kişi 187,40'ar lira, 3 bilen 65 bin 986 kişi 15'er lira ikramiye kazandı. Peki, 27 Şubat Süper Loto sonuçlarına göre hangi numaralar kazandı? İşte o şanslı numaralar

27 ŞUBAT SÜPER LOTO SONUÇLARI

15 - 18 - 29 - 32 - 41 - 42