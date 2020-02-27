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'da şiddetli yağış! Şimşekler geceyi aydınlattı

genelinde etkili olan Lodos akşam saatlerinde yerini a bıraktı. Şimşekler karanlığı aydınlatırken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

  • Yaşam
  • 27.02.2020 22:06
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 22:17
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Şimşekler geceyi aydınlattı!

'da etkili olan Lodos akşam saatlerinde yerini a bıraktı.

İstanbul genelinde dün akşam saatlerinde başlayan lodos bugün de devam etti. Anadolu yakasında akşam saatlerinde lodosun yerini sağanak yağış aldı.

ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI
'de bir anda bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Aralıklarla çakan şimşekler nedeniyle akşamın karanlığı aydınlandı.

Silivri'de fırtına ve yağış akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle bazı caddelerde ve sahil kordon boyunda yer yer su birikintileri oluştu. Fırtına ve yağış nedeniyle vatandaşlar yürümekte zor anlar yaşadı.

Sürücüler ise zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

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