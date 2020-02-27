Kandil gecesi ne olur? Sevgiliye Regaip Kandili mesajları! Arama motorlarında oldukça popüler... Regaip Kandili heyecanı Müslüman alemini sardı. Kandile sayılı saatler kala sevdiklerini mutlu etmek isteyenler kandil mesajlarını araştırmaya başladı.Sevgiliye en güzel, anlamlı ve özel mesajları için derledik. İşte 2020 sevgiliye Regaip Kandili mesajları! Detaylar haberimizde... Bu arada Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Mübarek gecelerin ihyası ile ilgili özel bir ibadet mevcut değildir. Fakat namaz, tilavet-i Kur'ân, dua gibi bütün ibadet çeşitleri ile gece ihya edilebilir.

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