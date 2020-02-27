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Ünlü mafya lideri 'un eşi hayatını kaybetti

1996 yılında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden yeraltı dünyasının ünlü ismi Nurullah 'un eşi hayatını kaybetti. Ağansoy'un ölüm haberini ailesi duyururken, yarın toprağa verileceği öğrenildi.

  • Yaşam
  • 27.02.2020 17:02
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 17:06
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Ünlü mafya liderinin eşi hayatını kaybetti

1996 yılında uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybeden yeraltı dünyasının ünlü ismi Nurullah 'un eşi vefat etti.

Hülya Ağansoy'un yaşamını yitirmesini ailesi duyurdu. Hülya Ağansoy'un yarın toprağa verileceği öğrenildi.

MORGDA İNTİKAM YEMİNİ ETMİŞTİ
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Tevfik Ağansoy, 27 Ağustos 1996 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Ağansoy'un öldürülmesinin ardından morgda cansız bedenine sarılan eşi Hülya Ağansoy, Alaattin Çakıcı'yı tehdit ederek, "Sana söz verdiğimi gibi ağlamıyorum. Onun kanını aldığım zaman ağlayacağım aslanım" diyerek intikam yemini etmişti.

Eşinin cansız bedeni başında ağlamayarak açıklama yapan Hülya Ağansoy, "O baba ise ben de Ana'yım. Çakıcı artık bitmiştir. Çok kan akacak." ifadelerini kullanmıştı.

*Tevfik Ağansoy

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