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En güzel ve yeni kısa öz ayetli mesajları

mesajları şu sıralarda arama motorlarında popüler durumda. Regaib Kandili'nin gelmesiyle beraber kandil mesajları araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar yeni kısa öz ayetli ve nı birbirlerine yolluyorlar. Regaib kandili üç aylar içinde bulunan mübarek gecelerin de ilkidir. Regaib: Herhangi bir şeyi istemek, çaba sarf etmek, gayret göstermek anlamına gelir. Başka bir ifade ile Regaib bu geceye rağbet edenlere Allah'ın da rağbet etmesi demektir. Bu gece kendisine el açan, tevbe eden, bağışlanmayı dileyen kullarına, bizlere Rabbimiz rahmetiyle, af ve bağışı ile tecelli eder. İşte en güzel mesajları...

  • Yaşam
  • 27.02.2020 10:44
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 10:44
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En güzel ve yeni kısa öz ayetli Regaib Kandili mesajları

En güzel Regaip Kandili mesajları 2020! Bugün yılın ilk kandili olan Regaip Kandili idrak ediliyor.Müslüman aleminin heyecanla beklediği Regaib Kandili geldi. Kandilde sevdiklerinin ve İslam aleminin kandilini kutlamak isteyenler Regaib Kandili için güzel mesajları araştırıyorlar. İşte en güzel Regaip Kandili mesajları... Bu geceye mahsus bir namaz yoktur. Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı kılmalı! Kazası olmayan da nafile namaz kılar. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, tesbih çekip, tevbe istigfar etmeli. Mübarek gecelerde ve her zaman, ilim öğrenmek çok faziletlidir. İlmihal bilgileri en kıymetli ilimdir. İşte en güzel yeni kısa öz ayetli ve resimli Regaib Kandili mesajları takvim.com.tr'de

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