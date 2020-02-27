En güzel Regaip Kandili mesajları 2020! Bugün yılın ilk kandili olan Regaip Kandili idrak ediliyor.Müslüman aleminin heyecanla beklediği Regaib Kandili geldi. Kandilde sevdiklerinin ve İslam aleminin kandilini kutlamak isteyenler Regaib Kandili için güzel mesajları araştırıyorlar. İşte en güzel Regaip Kandili mesajları... Bu geceye mahsus bir namaz yoktur. Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı kılmalı! Kazası olmayan da nafile namaz kılar. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, tesbih çekip, tevbe istigfar etmeli. Mübarek gecelerde ve her zaman, ilim öğrenmek çok faziletlidir. İlmihal bilgileri en kıymetli ilimdir. İşte en güzel yeni kısa öz ayetli ve resimli Regaib Kandili mesajları takvim.com.tr'de

REGAİP KANDİLİ DUALI VE HADİSLİ MESAJLAR İÇİN TIKLAYINIZ

REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ VE FAZİLETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

REGAİP KANDİLİ İÇİN BUNU YAPIN

REGAİP KANDİLİ SEVGİLİYE EŞE DOSTA MESAJLAR İÇİ TIKLAYINIZ

KANDİL GECESİ NE OLUR? TIKLA ÖĞREN

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYIN