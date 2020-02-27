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Deniz ulaşımına Lodos engeli! ve 'da sefer iptalleri

Rüzgarlı havanın ’da etkili olması deniz ulaşımını aksattı. Son dakika haberine göre Bursa () ve İstanbul Deniz Otobüsleri (), lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

  • Yaşam
  • 27.02.2020 07:17
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 07:19
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Bursa () ve Deniz Otobüsleri (), lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İptal edilen seferler şu şekilde:

BUDO
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İDO
07:30 - Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy
07:40 - Bostancı-Beşiktaş
07:45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı
08:10 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10:30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy

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