Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Mersin, Adana ve Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde fırtına(50-80 km/sa), Marmara ile Ege'de kuvvetli fırtına (70-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde fırtına (50-80 km/sa), Marmara ile Ege'de kuvvetli fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde (70-100 km/sa) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EGE
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde (60-100 km/sa) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana ve Mersin çevrelerinin sağanak, Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; batı kesimlerde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ilçeleri, gece saatlerinde il geneli yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Çorum çevrelerinin akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; iç ve yüksek kesimlerde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimi fazla dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
TOKAT °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
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