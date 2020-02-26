Kazada sürücü T.A. hafif yaralanırken, otomobildeki yolculardan M.Y. ağır yaralandı, M.O. ise çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştı.
Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralılar M.Y. ile itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan M.O. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Alkollü olduğu belirtilen sürücü ise önce hastaneye ardından polis merkezine götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yolda, aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
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