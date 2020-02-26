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: Ataşehir'de trafik sı: 2'si ağır 3 yaralı

haberi... Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu Yanyol, Yenisahra mevkisinde, T.A. idaresindeki 34 RY 5268 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HKH 53 plakalı Otobüs İşletmeleri AŞ'ye bağlı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

  • Yaşam
  • 27.02.2020 06:52
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 06:54
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da sürücü T.A. hafif yaralanırken, otomobildeki yolculardan M.Y. ağır yaralandı, M.O. ise çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralılar M.Y. ile itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan M.O. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alkollü olduğu belirtilen sürücü ise önce hastaneye ardından polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yolda, aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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