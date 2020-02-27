İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda, x-ray cihazlarına takılan ve yakalanan silah görünümlü aletler sergilendi. Her gün binlerce kişinin girdiği adliyede, 2 yılda ele geçirilen 4 bin kesici alet, görenleri şok etti.
Adli vaka! Sanki savaşa gitmişler...
İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda, x-ray cihazlarına takılan ve yakalanan silah görünümlü aletler sergilendi. Her gün binlerce kişinin girdiği adliyede, 2 yılda ele geçirilen 4 bin kesici alet, görenleri şok etti.
- Yaşam
- 27.02.2020
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