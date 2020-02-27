Bugünkü
Takvim

Adli vaka! Sanki savaşa gitmişler...

İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda, x-ray cihazlarına takılan ve yakalanan silah görünümlü aletler sergilendi. Her gün binlerce kişinin girdiği adliyede, 2 yılda ele geçirilen 4 bin kesici alet, görenleri şok etti.

ABONE OL
Adli vaka
İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda, x-ray cihazlarına takılan ve yakalanan silah görünümlü aletler sergilendi. Her gün binlerce kişinin girdiği adliyede, 2 yılda ele geçirilen 4 bin kesici alet, görenleri şok etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Adli vaka! Sanki savaşa gitmişler...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri