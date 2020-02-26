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Ünlü iş adamı 'ın oğlunun ı ile ilgili kahreden detay!

Petline Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ’ın 14 yaşındaki oğlu A.A. İstanbul Bahçeköy’deki evlerinde etmişti. 14 yaşındaki A.A.’nın intihar etmeden hemen önce babasını arayarak “Babacığım seni çok seviyorum” dediği ve ardından dedesinin tabancasıyla intihar ettiği ortaya çıktı.

  • Yaşam
  • 26.02.2020 10:28
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  • Son Güncelleme: 26.02.2020 10:32
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Ünlü iş adamı oğlunun intiharı ile ilgili kahreden detay!

Sarıyer, Bahçeköy, Doğanbey Caddesi üzerindeki işadamı 'a ait lüks villadan önceki gün öğle saatlerinde silah sesi gelmesi üzerine komşuları polisi aramıştı.

Eve gelen polis ve sağlık ekipleri Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.M.A'nın başına ateş ederek hayatına son verdiği belirlendi. Yanında dedesine ait tabanca bulunan A.M.A, yapılan incelemenin ardından Kurumu'na götürüldü.

Polisin yaptığı araştırmaya göre, anne ve babası boşanmış olan A.M.A, yaklaşık 20 gündür babasının yanında kalıyordu. Psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen A.M.A'nın etmeden önce babasını telefonla arayarak, bir süre sohbet ettiği ve telefonu kapatmadan önce, "Babacığım seni çok seviyorum." diyerek telefonu kapattığı ve bu görüşmeden kısa süre sonra intihar ettiği belirlendi.

A.M.A'nın Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği belirtildi.

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