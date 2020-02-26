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'dan lileri heyecanlandıran paylaşım

'nin ezeli rakibi 'a evinde 3-1 yenilmesinin ardından yaşanan olaylara bir mesaj da Fenerbahçe'nin eski yıldızı 'dan geldi. 2005-2006 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve 2016'da futbolu bırakan Nicolas Anelka'nın Fenerbahçe ve geri dönüş paylaşımı taraftarları heyecanlandırdı.

  • Yaşam
  • 26.02.2020 12:16
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  • Son Güncelleme: 26.02.2020 12:30
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Anelka'dan bomba F.Bahçe açıklaması

'nin eski futbolcusu 'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Fransız yıldız sarı-lacivertli kulübe dönmek istediğini açıkladı.

Anelka, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Sevgili arkadaşlarım... Taraftarlarımızın ve Fenerbahçe camiasının 'a zaman vermesi gerektiğine inanıyorum. Başkan olmak kolay değil. Biliyorum ki taraftar her maç galibiyet bekliyor fakat bir takımı yeniden inşa etmek zaman alan bir şeydir..."

'FENERBAHÇE'Yİ SEVİYORUM'

Fenerbahçe'yi çok sevdiğini dile getiren Anelka şöyle devam etti: "Ana takıma teknik direktör veya teknik ekipte yer alarak geri dönmeyi çok isterim. Bazı kişiler para, ben ise bilgi ve tecrübemi verebilirim ve bu paha biçilmez bir şey... İnşallah, Fenerbahçe ile yeniden buluşmak ve zaferler ve şampiyonluklar paylaşmak dileğiyle."

BİR DE DROGBA PAYLAŞIMI GELDİ

Anelka bu paylaşımının ardından, bir dönem forması giyen ve efsaneler arasına adını yazdıran Didier Droba ve kendisini karşılaştıran bir paylaşım da yaptı. İşte Anelka'nın o paylaşımı:

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