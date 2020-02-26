Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Nicolas Anelka'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Fransız yıldız sarı-lacivertli kulübe dönmek istediğini açıkladı.

Anelka, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Sevgili arkadaşlarım... Taraftarlarımızın ve Fenerbahçe camiasının Ali Koç'a zaman vermesi gerektiğine inanıyorum. Başkan olmak kolay değil. Biliyorum ki taraftar her maç galibiyet bekliyor fakat bir takımı yeniden inşa etmek zaman alan bir şeydir..."

'FENERBAHÇE'Yİ SEVİYORUM'

Fenerbahçe'yi çok sevdiğini dile getiren Anelka şöyle devam etti: "Ana takıma teknik direktör veya teknik ekipte yer alarak geri dönmeyi çok isterim. Bazı kişiler para, ben ise bilgi ve tecrübemi verebilirim ve bu paha biçilmez bir şey... İnşallah, Fenerbahçe ile yeniden buluşmak ve zaferler ve şampiyonluklar paylaşmak dileğiyle."

BİR DE DROGBA PAYLAŞIMI GELDİ

Anelka bu paylaşımının ardından, bir dönem Galatasaray forması giyen ve efsaneler arasına adını yazdıran Didier Droba ve kendisini karşılaştıran bir paylaşım da yaptı. İşte Anelka'nın o paylaşımı: