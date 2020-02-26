iş adamı Ali Armağan 'ın 14 yaşındaki oğlu kendilerine ait lüks villada intihar etti. Olay Sarıyer'de dün öğle saatlerinde meydana geldi.

Site içerisinden silah sesi gelmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, villaya girdiği anda Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.A.'nın kanlar içinde yattığını görerek hemen müdahalede bulundu. Ancak yapılan müdahaleler sonuçsuz kalırken, A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.A.A.'nın olay anında evde tek olduğu ve başına silahla ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.