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Ünlü iş adamı 'ın 14 yaşındaki oğlu etti!

Ünlü iş adamı ’ın 14 yaşındaki oğlu A.A. İstanbul Bahçeköy’deki evlerinde etti. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme başlattı. Acı haberi alarak olay yerine gelen Ali Armağan ve ailesi zor anlar yaşadı. A.A.'nın başına silahla ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.

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Tek mermiyle bitti
Ünlü iş adamı 'ın 14 yaşındaki oğlu kendilerine ait lüks villada etti. Olay Sarıyer'de dün öğle saatlerinde meydana geldi.

Site içerisinden silah sesi gelmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.




İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, villaya girdiği anda Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.A.'nın kanlar içinde yattığını görerek hemen müdahalede bulundu. Ancak yapılan müdahaleler sonuçsuz kalırken, A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.



A.A.'nın olay anında evde tek olduğu ve başına silahla ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.




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