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Petline Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı 'ın 14 yaşındaki oğlu etti!

Son dakika haberleri… Petline Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ’ın 14 yaşındaki oğlu A.A. İstanbul Bahçeköy’deki evlerinde etti. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme başlattı. Acı haberi alarak olay yerine gelen Ali Armağan ve ailesi zor anlar yaşadı. A.A.'nın başına silahla ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.

  • Güncel
  • 25.02.2020 15:48
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 16:08
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