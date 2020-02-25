Son dakika haberleri… Petline Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Armağan’ın 14 yaşındaki oğlu A.A. İstanbul Bahçeköy’deki evlerinde intihar etti. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme başlattı. Acı haberi alarak olay yerine gelen Ali Armağan ve ailesi zor anlar yaşadı. A.A.'nın başına silahla ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.
Güncel
25.02.2020 15:48
-
Son Güncelleme: 25.02.2020 16:08
ABONE OL
Sarıyer'de ünlü işadamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu kendilerine ait lüks villada intihar etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.