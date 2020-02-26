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'te korkutan ! Ahşap bina alev alev yandı

'te 2 katlı ahşap binanın en üst katı alev alev yandı. İtfaiye tarafından söndürülen da ölen ya da yaralanan olmazken, binanın en üst katı kullanılamaz hale geldi.

  • Yaşam
  • 26.02.2020 23:56
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  • Son Güncelleme: 26.02.2020 23:56
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Ahşap bina alev alev yandı!

'te 2 katlı ahşap binanın en üst katı alev alev yandı.

saat 22.30 sıralarında Hacı Kadın Mahallesi Hacı Kadın Caddesi'nde bulunan 2 katlı ahşap binanın en üst katında çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

YANGIN TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ
Ekipler, alev alev yanan ahşap binaya merdivenle müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ahşap binanın en üst katı kullanılamaz hale geldi.

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