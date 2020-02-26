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    • Ekonomi
    • 26.02.2020 12:52
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    • 26.02.2020 12:56
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    Senetle ürün alanlar dikkat! Uzmanlardan faiz uyarısı

    Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, senetle alışveriş yapan vatandaşlara faiz uyarısında bulundu. Senetle alışveriş yapan vatandaşların son dönemde şikayetlerinin arttığını belirten Bakal, uygulanan fahiş faiz oranlarının hukuk devleti kurallarına uymadığını söyledi.

    Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal yaptığı açıklamada, ödeme güçlüğüne düşen tüketicilerden satıcı ve sağlayıcılar tarafından yüksek gecikme faizi alındığına dikkati çekti.

    Gecikme faizinin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunundaki "Uygulanacak yıllık temerrüt faiz oranı sözleşmede kararlaştırılmamışsa, faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre belirlenir" maddesine değinen Bakal, birçok satıcı ve sağlayıcının bu maddeye uymadığını dile getirdi.

    Bakal, tüketicilerin konuyla alakalı haklarını aramasını gerektiğini aktararak, şöyle konuştu:
    "Akdi faiz oranı kararlaştırılmakla birlikte, sözleşme de temerrüt faizi kararlaştırılmamışsa ve yıllık faiz oranı da birinci fıkrada belirlenen faiz oranından fazla ise temerrüt faizi oranı hakkında akdi faiz oranı geçerli olur. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun maddesinde, 'Temerrüt hali de dahil olmak üzere, tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanmaz' diyor. Mevzuat hükümleri açıktır. Mevzuata aykırı olarak kendisinden temerrüt faizi istenen tüketici, uyuşmazlığın miktarına göre ilçe ya da il tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Satıcı ve sağlayıcılar mevzuata aykırı olarak tüketicilerden haksız kazanç elde etmeye çalışıyor. Hukuk devletinde hiç kimse keyfi uygulama yapamaz."

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