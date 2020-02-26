Isparta'da kaybolan liselilerden iyi haber... Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan, İzmir'de bulundu.
Isparta'da evden kaçan liseli 3 genç kız İzmir'de bulundu!
Isparta'daki evlerinden çıkıp bir daha dönmeyen ve izlerine en son Denizli'de rastlanan 3 lise öğrencisi Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan (16), İzmir'in Konak ilçesinde, bulundu. Polis, üç kızı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürürken, sorgularının sürdüğü öğrenildi.
- Yaşam
- 26.02.2020
- Gazete
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