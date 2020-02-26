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'da evden kaçan liseli 3 genç kız 'de bulundu!

'daki evlerinden çıkıp bir daha dönmeyen ve izlerine en son 'de rastlanan 3 lise öğrencisi (16), (16) ve (16), 'in Konak ilçesinde, bulundu. Polis, üç kızı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürürken, sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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