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ve feribot seferlerine fırtına engeli

'nin Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle yarın ve ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

  • Yaşam
  • 26.02.2020 20:17
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  • Son Güncelleme: 26.02.2020 20:17
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Feribot seferlerine fırtına engeli

ve feribot seferlerine fırtına engeli geldi.

'nin Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Gökçeada'dan saat 07.00-13.00, Kabatepe'den saat 09.00-15.00 ile Bozcaada'dan 07.15-10.00 ile Geyikli'den saat 08.00-11.00 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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