Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli geldi.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Gökçeada'dan saat 07.00-13.00, Kabatepe'den saat 09.00-15.00 ile Bozcaada'dan 07.15-10.00 ile Geyikli'den saat 08.00-11.00 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.