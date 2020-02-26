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    • Ekonomi
    • 26.02.2020 19:43
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    • 26.02.2020 19:43
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    açıkladı: Ocak ayında 1 milyon 17 bin turist geldi

    Ali Yerlikaya, 2020'nin ocak ayında 'a gelen yabancı ziyaretçi sayısının 1 milyon 17 bin 34 kişi olduğunu bildirdi. Gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 72'si 'nı, yüzde 27'si Havalimanı'nı kullandı.

    Vali açıkladı: Yüzde 10,7'lik artış!

    Ali Yerlikaya, 2020'nin ocak ayında 'a gelen yabancı ziyaretçi sayısının 1 milyon 17 bin 34 kişi olduğunu bildirdi.

    Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul ve Havalimanları ile Haydarpaşa, Pendik, Tuzla, Zeytinburnu, Ambarlı ve Karaköy limanlarından alınan verilere göre, 2020 Ocak ayı itibariyle İstanbul'a 1 milyon 17 bin 34 yabancı ziyaretçi geldiğini belirtti.

    GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 10,67 ARTIŞ
    Yerlika'nın paylaşımdaki videoda yer alan bilgilere göre, 2019'un aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 10,67 artış oldu.

    Ocak ayında İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçilerden 1 milyon 14 bin 3 kişi hava yolunu, 3 bin 31 kişi deniz yolunu kullandı. Hava yolu ile gelen yabancı ziyaretçi sayısında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 10,7'lik artış oldu.



    YÜZDE 72'Sİ İSTANBUL HAVALİMANI'NI KULLANDI
    Gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 72'si 'nı, yüzde 27'si Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı.

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