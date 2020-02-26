On binlerce kişinin merakla beklediği 26 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te duyuruldu. Geçen haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 922 bin 183 lira ikramiye kazandı. Büyük ikramiye isabet eden kuponun Bursa'nın Osmangazi ilçesinden yatırıldığı bildirildi. İşte 26 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları

26 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

3 - 11 - 20 - 25 - 28 ve +6