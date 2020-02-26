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26 Şubat MPİ duyuruldu! Geçen hafta 'nda 1 milyon 922 bin lira...

26 Şubat MPİ günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. oyununun 975. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 922 bin 183,85 liralık ikramiyenin sahibi oldu. Bu hafta bayilerden loto oynayan on binlerce kişi 26 Şubat MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Özellikle şu saatlerde sonuçları öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. İşte haftanın kazanan sayıları

  • Yaşam
  • 26.02.2020 21:13
  •  - 
  • Son Güncelleme: 26.02.2020 21:19
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26 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları duyuruldu!

On binlerce kişinin merakla beklediği 26 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te duyuruldu. Geçen haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 922 bin 183 lira ikramiye kazandı. Büyük ikramiye isabet eden kuponun Bursa'nın Osmangazi ilçesinden yatırıldığı bildirildi. İşte 26 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları

26 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

3 - 11 - 20 - 25 - 28 ve +6

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