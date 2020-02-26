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26 Şubat çekiliş sonuçları duyuruldu! Sayısal Loto'da bugün hangi numaralar kazandı?

Akşam saatlerinden itibaren on binlerce kişi sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Sayısal Loto oyununun geçen hafta gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 308 bin 153 lira 10 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. 3 milyon liralık büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Tuzla ilçesinden yatırıldığı belirtildi. Bayilerden loto oynayanların heyecanla beklediği 26 Şubat saat 21.45'te duyuruldu. Peki, Sayısal Loto'da bugün hangi numaralar kazandı? İşte haftanın sonuçları

  • Yaşam
  • 26.02.2020 21:46
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  • Son Güncelleme: 26.02.2020 21:48
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26 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları duyuruldu!

Bayilerden loto oynayanlar 26 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Geçen hafta Cumartesi günü yapılan çekilişlerin ardından Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 118 kişi 6 bin 963 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 318 kişi 98 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 124 bin 91 kişi 13 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı. Peki, bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandı? İşte 26 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları

26 ŞUBAT SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

3 - 12 - 15 - 28 - 29 - 38

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