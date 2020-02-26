Bayilerden loto oynayanlar 26 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Geçen hafta Cumartesi günü yapılan çekilişlerin ardından Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 118 kişi 6 bin 963 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 318 kişi 98 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 124 bin 91 kişi 13 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı. Peki, bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandı? İşte 26 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları

26 ŞUBAT SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

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