Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? İşlenen sevapların kat kat daha fazla olacağı ve edilen duaların kabul olacağına inanılan bu kutsal gün hakkında internette birçok araştırma yapılıyor. Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir, okunacak dualar nelerdir, nasıl ibadet edilmesi gerekir gibi sorulara yanıt aranıyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik. Peki Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? İşte tüm ayrıntılar... Doktor Nihat Hatipoğlu Regaip Kandilinin önemini şu şekilde anlattı. "Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. Detaylar takvim.com.tr'de

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ