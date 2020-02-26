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2020 yılı önemi nedir? ? ve ibadetleri haberimizde

Mübarek Ramazan ayı adım adım yaklaştıkça yürekleri bir başka çarpan müslümanlar 2020 yılında 'ni karşılıyor. Regaib kelime manası olarak pek çok ihsan demektir. Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir. Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır. Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelir. Regâib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir.

  • Yaşam
  • 26.02.2020 23:04
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  • Son Güncelleme: 26.02.2020 23:04
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2020 yılı Regaip Kandili önemi nedir? Regaip Kandili ne demek?

Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? İşlenen sevapların kat kat daha fazla olacağı ve edilen duaların kabul olacağına inanılan bu kutsal gün hakkında internette birçok araştırma yapılıyor. Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir, okunacak dualar nelerdir, nasıl ibadet edilmesi gerekir gibi sorulara yanıt aranıyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik. Peki Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? İşte tüm ayrıntılar... Doktor Nihat Hatipoğlu Regaip Kandilinin önemini şu şekilde anlattı. "Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. Detaylar takvim.com.tr'de

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