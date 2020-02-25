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’in servetinin larla satıldığı iddia edildi

'nden emekli ’in, eşi ’e bıraktığı 100 milyon liralık servetin larla satışının yapıldığı iddia edildi.

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Pembe hazine!
Deniz Kuvvetleri'nden emekli Tümamiral Mehmet Kazım Ögel, 1991 yılında vefat etti. Eşi Aliye Sakibe Ögel'e, , 4 apartman dairesi ve bankada 20 milyon lira kaldı.




Yeğen Mehmet Bülent Ögel'in iddiasına göre, 2016 yılında vefat eden yaşlı kadının yanında çalışanlar, korkutarak köşkü ve apartman dairelerinin sahte evrak üzerinden satışını yaptırdı.



4 yıldır hukuk mücadelesi veren yeğen Ögel, "Tek isteğim 100 milyon liralık mal varlığının, devlet hazinesine geçmesi. Alt soy, üst soyu olmayanın mirasçısı devlettir" dedi.

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