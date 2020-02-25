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Son dakika: merkezli 12 ilde operasyonu

Son dakika 'ndeki yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.

  • Yaşam
  • 25.02.2020 14:50
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 14:50
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İzmir merkezli 12 ilde yasa dışı göçmen operasyonu

'ndeki yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.

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