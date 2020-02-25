Ege Denizi'ndeki yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik İzmir merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
Ege Denizi'ndeki yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik İzmir merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
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