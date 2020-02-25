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| ve Valilikten son dakika uyarısı! Sarı alarm verildi

Son dakika tahminleri nin internet sitesinden yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta olmak üzere yurdun batı kesimleri için fırtına uyarısı yaptı. Fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkili olacağı belirtilirken, İstanbul için "sarı alarm" verildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte hava durumu ile ilgili son detaylar...

  • Yaşam
  • 25.02.2020 14:14
  •  - 
  • Son Güncelleme: 25.02.2020 14:14
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Meteoroloji ve Valilikten son dakika İstanbul uyarısı

Genel Müdürlüğünce Türkiye'nin batı kesimleri için fırtına uyarısı yapıldı. Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, yarın güney ve güneybatı yönlerden esecek rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında fırtına şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Perşembe günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli fırtına öngörülüyor.

Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

VALİLİK DE UYARDI
Valiliği'nden Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü'nün verileri paylaşıldı. Açıklama şu şekilde: Yarın Güney ve Güneybatı yönlerinden esecek olan rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren bölgemizde fırtına (60-75 km/saat), Perşembe günü ise kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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