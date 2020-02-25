Eskişehir'de Zehra A. (22), nişanlısı Emrah Öztürk ile ormana gitti. Öztürk, nişanı bozmak istediğini söyledi. Genç kız, nişanlısının boğazını kesti. Ardından 8 yerinden de bıçaklayıp katletti. Zanlı, Antalya'ya kaçmak isterken yakalandı.
Nişanı bozmak isteyen nişanlısını 8 yerinden bıçaklayıp boğazını kesti
Eskişehir'de Zehra A. (22), nişanlısı Emrah Öztürk ile ormana gitti. Öztürk, nişanı bozmak istediğini söyledi. Genç kız, nişanlısının boğazını kesti. Ardından 8 yerinden de bıçaklayıp katletti. Zanlı, Antalya'ya kaçmak isterken yakalandı.
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