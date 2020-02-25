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Son dakika: TEM'de zincirleme trafik kazası! Trafik kilitlendi

Son dakika haberine göre İstanbul Esenyurt'ta TEM Otoyolunda aralarında 2 kamyonun da bulunduğu 6 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kaza nedeniyle trafik kilitlendi.

  • Yaşam
  • 25.02.2020 11:26
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 11:26
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TEM'de zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

İstanbul Esenyurt'ta TEM Otoyolu'nda iki kamyonun da aralarında olduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyonda sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle Ankara istikametine trafik tek şeritten verilirken, yoğunluk yaşanıyor.

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