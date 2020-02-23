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'ta kan donduran vahşet! Tiner döküp diri diri yaktı

Geçtiğimiz perşembe günü 'ta akılalmaz bir olay yaşandı. Çaycuma ilçesinde öğrenci servisi şoförlüğü yapan Eray Ç. ile Döndü Y. arasında çıkan tartışma sonucu, cani kadın yanında getirdiği tineri Eray Ç.'nin üzerine dökerek talihsiz adamı ateşe verdi. Eray Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, Döndü Y. ise tutuklandı.

  • Yaşam
  • 23.02.2020 15:06
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  • Son Güncelleme: 23.02.2020 15:13
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Zonguldak'ta kan donduran vahşet

'ta akılalmaz bir olay yaşandı... Çaycuma ilçesinde, öğrenci servisi içinde şoför Eray Ç. ile Döndü Y. tartışmaya başladı. Döndü Y. tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği tineri Eray Ç.'nin üzerine dökerek ateşe verdi. Eray Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, Döndü Y. ise tutuklandı.

Olay, geçen Perşembe günü Çaycuma Çay Mahallesi'nde meydana geldi.

Mimar Sinan Ortaokulu'na öğrenci taşımacılığı yapan Eray Ç. öğrencileri evlerine bırakıp döndükten sonra minibüse aldığı Döndü Y. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Döndü Y., yanında getirdiği tineri minibüse ve Eray Ç.'nin üzerine dökerek ateşe verdi.

Çevredeki vatandaşların müdahalede bulunduğu Eray Ç.'nin vücudunun büyük kısmı yandı. Eray Ç., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Eray Ç., ardından Ankara'ya sevk edildi. Eray Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öğrenci servisi de kullanılmaz hale geldi. Polis, olayın ardından kaçan Döndü Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Döndü Y. tutuklandı.

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