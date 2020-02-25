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Cinayet kursu

Cinayet kursu... İstanbul Avcılar'da özel bir sürücü kursunun sahibi Ercan Özmen, ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu. Polis, cinayet ihtimalini araştırıyor.

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Cinayet kursu
İstanbul Avcılar'da özel bir sürücü kursunun sahibi Ercan Özmen, ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu. Polis, cinayet ihtimalini araştırıyor.

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