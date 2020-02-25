İstanbul Avcılar'da özel bir sürücü kursunun sahibi Ercan Özmen, ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu. Polis, cinayet ihtimalini araştırıyor.
Cinayet kursu
Cinayet kursu... İstanbul Avcılar'da özel bir sürücü kursunun sahibi Ercan Özmen, ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu. Polis, cinayet ihtimalini araştırıyor.
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- 25.02.2020
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