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Üç aylar duası! İşte üç aylar duası ve anlamı

Üç aylar duası! 25 Şubat 2020 tarihi itibariyle üç aylar başlıyor. , ve Ramazan olmak üzere üç aylar içerisinde yer alan aylarda okunacak dualar araştırılıyor. Üç ayların ilki olan Recep, "yüceltilmiş, içine ikramlar konulmuş ay" ve "hazırlanmak" manalarına gelmektedir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere la ilahe illallah, 100 kere de Muhammedürresulullah diye bu tesbihe devam edilir. Üç ayların sonunda ise 90 bin kelime-i tevhid çekilecektir. Receb ayının ilk günü girince Allah rızası için iki rekat nafile namaz kılınır. Sonra samimiyetle günahlara tövbe edilir. İşte sayfamızda

  • Yaşam
  • 25.02.2020 09:38
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 09:39
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Üç aylar duası! İşte üç aylar duası ve anlamı

Üç aylar duası! Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar bugün başladı.Müslüman dünyası için önemli zamanlar arasında yer alan üç aylarda okunacak dualar isse merak konusu. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar 2020 yılında 25 Şubat'ta başlıyor. Bu tarih itibariyle recep ayı idrak edilecek. Bu ay içindeki Regaip Kandili'nin tarihi de 27 Şubat olacak. Bu günlerde nefisler hesaba çekilmeli, ana sermayemiz olan ömrümüzün nerede ve nasıl tüketildiği gözden geçirilmeli, amel defterimize neler yazıldığı, Mahşer günü kurulacak büyük divanın tek Hâkimi Yüce Allah'ın (cc) hakkımızda nasıl bir hüküm vereceği düşünülmelidir.

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