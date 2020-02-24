Üç aylar için İslam alemi hazırlıklarını sürdürüyor. Gafletten uyanmanın, kulluk bilinciyle arınmanın adı olarak adlandırılan üç aylar, Recep ayı ile başlayacak. Recep ayında iki mübarek gece gönül hanemize konuk olacak. Bunlar Regaip Kandili ve Miraç gecesidir. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor? 2020 Recep ayı ve Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? Regaip Kandili faziletleri nelerdir? İşte üç aylar ile ilgili merak edilen her şey...

2020 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç aylar 25 Şubat 2020 Salı günü başlayacak. Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 27 Şubat Perşembe günü, Miraç Kandili ise 21 Mart Cumartesi günü idrak edilecek.

Şaban ayı 25 Mart 2020 Çarşamba günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 7 Nisan Salı günü dualarla idrak edilecek.

Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 24 Nisan Cuma günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 19 Mayıs Salı gününe denk geliyor.